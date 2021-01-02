2021/01/02 | 18:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف محذراً ترامب: إسرائيل تخطط لشن هجمات على قواتكم بالعراق لإشعال حرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 18:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف محذراً ترامب: إسرائيل تخطط لشن هجمات على قواتكم بالعراق لإشعال حرب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف محذراً ترامب: إسرائيل تخطط لشن هجمات على قواتكم بالعراق لإشعال حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).