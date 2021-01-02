16 مليار دينار ايرادات ضرائب الانبار خلال 2020

2021/01/02 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفصحت الهيأة العامة للضرائب في الأنبار، السبت، عن نسبة إيراداتها لعام 2020.

وقال مدير الهيأة العامة في الأنبار حاتم كريم جواد، إن "نسبة الواردات لعام 2020 بلغت أكثر من 16 مليار دينار، شملت جميع شعب الفرع، الأعمال التجارية، والمهن والشركات ونقل ملكية العقار والاستقطاع المباشر"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف كريم: "الهيأة تعمل وفق القانون 113 لسنة 1982، ومع حجم الانفتاح الذي شهدته المحافظة، تأمل الهيأة أن تصل الإيرادات في العام 2021 إلى 25 مليار دينار".

واشار الى أن "هذا الرقم فقط لفرع الرمادي، عدا الفروع الأخرى المتوزعة في المحافظة".

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