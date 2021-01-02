أقل حصيلة للوفيات والاصابات بكورونا منذ ستة أشهر في إقليم كردستان

2021/01/02 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان، نزولا عن حاجز المئة إصابة يوميا للمرة الأولى منذ أشهر.

وزارة الصحة في حكومة الإقليم أشارت في بيان، الى تسجيل ثمان وستين إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن حالتي وفاة، وهي الأرقام الأقل منذ نحو ستة أشهر، مبينة ان الوفيات الجديدة رفعت حصيلة ضحايا الفيروس الى ثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعين حالة، ومجمل الإصابات الى مئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمس وستين إصابة، مقابل تماثل اثنين وسبعين الفا ومئة وثمانية وخمسين مصابا للشفاء.

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