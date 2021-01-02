النفط تعلن انتهاء عملية رفع اللغم البحري عن ناقلة نفطية في ميناء البصرة

2021/01/02 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النفط، السبت، انتهاء عملية رفع اللغم البحري عن نقلة نفطية في ميناء البصرة، فيما كشفت معلومات جديدة بهذا الصدد. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “انتهت عملية ابطال ورفع رفع اللغم البحري عن الناقلة (Pola) والمستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود النفط الاسود في المياه …

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