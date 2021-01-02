مكافحة إجرام بغداد تعلن القبض على 5 متهمين بالسرقة

2021/01/02 | 18:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على 5 متهمين بالسرقة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب الدورة لمكافحة الاجرام تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين قاموا بالاعتداء على شخص وطعنه عدة طعنات …

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