وزارة النفط تكشف معلومات جديدة عن الناقلة “الملغّمة”

2021/01/02 | 18:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، السبت، انتهاء عملية رفع اللغم البحري عن نقلة نفطية في ميناء البصرة، فيما كشفت معلومات جديدة بهذا الصدد.وقالت الوزارة في بيان تلقته “الايام نيوز”، إنه “انتهت عملية ابطال ورفع رفع اللغم البحري عن الناقلة (Pola) والمستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود النفط الاسود في المياه الإقليمية في الساعة الرابعة […]

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