كريستيانو رونالدو أول شخص يصل عدد متابعيه إلى 250 مليون

2021/01/02 | 18:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إنجازًا جديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه إلى 250 مليون متابع على موقع "إنستغرام".

ويعد النجم البرتغالي، البالغ من العمر 35 عامًا، أول شخص يصل إلى هذا الإنجاز على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك، ليكون أيضا هو الشخص الأكثر متابعة على ”إنستغرام“.

ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانيا بعدد متابعين يبلغ 174 مليونا، ثم النجم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان، بعدد متابعين يصل إلى 144 مليونا، ثم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بعدد متابعين يصل إلى 65.2 مليون شخص.

كما يعد رونالدو أكثر رياضي في العالم تحقيقًا للأرباح من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كما أصبح أول لاعب كرة قدم تكسر ثروته حاجز المليار يورو، وفقا لما ذكرته سابقا مجلة "فوربس" الاقتصادية

حقق رونالدو العديد من النجاحات في 2020، إذ استطاع أن ينهي العام متصدرا قائمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

وشهد 2020 تتويج رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع اليوفي، فضلا عن فوزه بجائزتي القدم الذهبية وأفضل لاعب في القرن الـ21 خلال حفل جوائز "غلوب سوكر".

PUKmedia عن وكالات

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