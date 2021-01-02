2021/01/02 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية العمانية، السبت، حل المجموعة العمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.

وقال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن “القرار جاء في إطار دور جهاز الاستثمار العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق”.

وزير المالية:في إطار دور #جهاز_الاستثمار_العماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق،تم حل كل من المجموعةالعمانية للطيران وشركة ترانزوم وإعادة توزيع الشركات التابعة لها ومهامها على الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.#ميزانية_الأساس#وزارة_المالية_العمانية pic.twitter.com/Ol9hnmWpqm

— وزارة المالية – سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) January 2, 2021

وأضاف: “سيتم مراجعة الهياكل التنظيمية والتشغيلية للمجموعات القابضة، وكذلك مراجعة وتقييم لوائح الموارد البشرية، على أن يتم تقييم الرواتب والبدلات والعلاوات التي سيصدر بها قرار قريبا”.وأشار، إلى أن ذلك “لن يؤثر على التزامات المساهمين تجاه الشركتين كون التغيير في الهيكلية فقط”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حل المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة توزيع الشركات التابعة لها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حل المجموعة العمانية للطيران وشركة “ترانزوم” وإعادة توزيع الشركات التابعة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).