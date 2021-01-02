العثور مخلفات حربية لداعش وملاذات لهم في كركوك

2021/01/02 | 18:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية، السبت، على مخلفات حربية تعود لعصابات داعش الارهابية فضلا عن ملاذات لهم في محافظة كركوك.

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