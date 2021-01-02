لجنة الانضباط تصدر عقوبات صارمة بحق فريقي الخور وسفوان

2021/01/02 | 18:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات ينوز} اطلعت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية على تقرير مشرف مباراة الخور وسفوان ضمن مباريات اندية البصرة للدرجة الاولى للنظر في الاحداث التي رافقت المباراة التي أقيمت على ملعب الزبير .

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