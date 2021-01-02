2021/01/02 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

يدرس نادي الميناء الرياضي، التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لمدربه الحالي تيتا فاليرو.

وقال مصدر في ادارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة الميناء ممتعضة من اداء الفريق ونتائجه في دوري الكرة الممتاز هذا الموسم”.

واوضح ان “ادارة النادي رشحت ثلاثة مدربين لقيادة الفريق خلفاً لفاليرو وهم كل من: عادل ناصر وغازي فهد وناصر طلاع”.

يذكر ان المدربين الثلاثة سبق وان قادوا السفانة في المواسم السابقة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة مدربين على رادار الميناء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة مدربين على رادار الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).