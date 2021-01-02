وزارة النفط تكشف معلومات جديدة عن الناقلة ’الملغّمة’

2021/01/02 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، السبت، انتهاء عملية رفع اللغم البحري عن نقلة نفطية في ميناء البصرة، فيما كشفت معلومات جديدة بهذا الصدد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2020)، إنه "انتهت عملية ابطال ورفع رفع اللغم البحري عن الناقلة (Pola) والمستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود النفط الاسود في المياه الإقليمية في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت".

وتابع، "وأشادت الوزارة بالجهود الكبيرة والداعمة والمشاركة في عملية ابطال ورفع اللغم البحري، واخلاء الناقلة المجهزة Nordic Freedom، والإجراءات الوقائية الأخرى وهي كل من قيادة القوة البحرية، ومديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، والشركة العامة للمؤانى، وشركة نفط البصرة، وشركة ناقلات النفط العراقية".

وأضاف، أن "الناقلة pola ترسو في المياه الإقليمية منذ تاريخ 8/11/2020 حيث يتم استلام وقود النفط الاسود المجهز من قبل شركتي ناقلات النفط العراقية والنقل البحري لاغراض التصدير".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن بميناء البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، إنه "من خلال الجهود المتميزة، تمكن الجهد الفني ونخص بالذكر جهود مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة القوات البحرية من تفكيك اللغم الذي التصق بإحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، تفاصيل حادثة زرع "لغم" في إحدى السفن قرب الموانئ العراقية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1كانون الثاني 2021)، "في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 31 ك1 2020، لوحظ وجود جسم غريب التصق بأحدى السفن في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميلاً بحرياً عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية".

وأضاف البيان، "تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جواً إلى الفاو، وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية وتوجه ألى السفينة المعنية، ورغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها".

وأوضح البيان، أن "فريق المعالجة ما زال مستمراً بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهداً كبيراً مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

و نفت قيادة شرطة البصرة، في وقت سابق، ما تداولته وسائل إعلام حول إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة.

وقالت شرطة البصرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 كانون الثاني 2021)، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط لنسف ميناء ام قصر بواسطة باخرة مفخخة على غرار تفجير ميناء بيروت"، موضحة أن "هذا المنشور هو منشور فيسبوك مزور وعار عن الصحة".

وبينت أن "على الجميع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري".

وكانت وسائل إعلام ومنصات على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات وصوراً عن وصول باخرة مفخخة إلى ميناء أم قصر قالت إنها قادمة من السعودية.

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