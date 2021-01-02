الحكيم: قانون الانتخابات يسمح بهامش كبير من التغيير

2021/01/02 | 18:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، ان قانون الانتخابات يسمح بهامش كبير من التغيير.وقال الحكيم ، ان”الانتخابات القادمة مصيرية ومفصلية في تحقيق الاستقرار السياسي ويشترط لذلك تحقق المشاركة الواسعة”.واضاف، ان”قانون الانتخابات يسمح بهامش كبير من التغيير واحداث اختراق نوعي في الواقعي الذي نعيشه”.واشار الى، ان”الامن الانتخابي لا يعني فرض اطواق امنية على مراكز الاقتراع انما يعني حرية الناخب والمرشح في اختيار من يريد”.

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