مستشار بارزاني: كردستان اقليم فدرالي ولا يمكن مقارنته بالتكوين الاداري للمحافظات

2021/01/02 | 18:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مسعود حيدر عضو اللجنة المالية

بالدورة السابقة المستشار الخاص لزعيم

الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود

بارزاني اطرافاً سياسياً بنشر ارقام

غير واقعية تخص الاموال المخصصة

للاقليم بموازنة 2021.

وقال

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