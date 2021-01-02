المالية النيابية: لا يمكن تمرير الموازنة بصيغتها الحالية

2021/01/02 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

استبعدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الموازنة من غير الممكن ان تمرر وفق صيغتها الحالية والتي تخلو من تحديد حصة اقليم كردستان واتباع اساليب شفافة ونزيهة ، فضلا عن العجز الكبير المتوقع فيها “، لافتا الى ان “اللجنة ستعمل اضافة بعض الفقرات للموازنة ورفع فقرات متعددة خلال جلسة المناقشة”.

واضاف ان “الموازنة فيها هدر للمال العام وتسهيلات لكردستان ولن تقبل بها اللجنة المالية”، مبينا ان “الوضع غير مستقر اقتصاديا بسبب تصرفات الحكومة الخاطئة والتي تخلو من الرؤية الاقتصادية”.

وبين النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، الاربعاء الماضي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة.



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