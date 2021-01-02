الامن النيابية تحذر من أزمات كبيرة في العراق نتيجة بقاء القوات الامريكية

2021/01/02 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امريكان

المعلومة/ خاص…

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي امرلي، السبت، من أزمات كبيرة قد تلحق بالعراق والشرق الأوسط نتيجة بقاء القوات الامريكية في البلاد.

وقال امرلي لـوكالة /المعلومة/ ان “رسالة العراق واضحة للقوات الامريكية اخرجوا من البلاد وقرار مجلس النواب يمثل راي كل اطيافه ومكوناته”، لافتا الى ان “بقاء تلك القوات مع تصريحات قادتها الاعلامية تخلق تشنجات في منطقة الشرق الاوسط برمته تقودنا الى ازمات كبيرة في العراق”.

وأضاف، أن “خروج الامريكان هو احترام لسيادة العراق وملف السفارة هو رهن حماية الدولة باعتبارها مبنى دبلوماسي ولا ضير من علاقات اقتصادية مع واشنطن او غيرها من بلدان العام لكن الاهم ان العراق ليس بحاجة لوجود اي قوة اجنبية على ارضه”، محذرا من أن “الوضع صعب وقد تكون عواقب وخيمة اذا ما استهدفت اي شخصية وطنية من قبل تلك القوات وسيقودنا الوضع الى نفق مظلم ومرحلة خطيرة”.

وكان مجلس النواب العراقي اصدر قرار رسمي باخراج كل القوات الاجنبية من العراق ومنها الامريكية عقب ارتكابها مجازر بحق الحشد الشعبي وقادة النصر.



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