ظريف: إسرائيل قد تحاول إشعال حرب بشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق

2021/01/02 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إسرائيل بمحاولة ”إشعال حرب“، زاعما أنها تخطط لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق.وقال ظريف في تغريدة على ”تويتر“: ”تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق، إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين؛ لتضع الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته في …

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