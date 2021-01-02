824 مليون دولار إيرادات العراق الكمركية في 2020

2021/01/02 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أن إيرادات الجمارك بلغت 824 مليون دولار خلال 2020، بزيادة طفيفة بمقدار 50 مليون دولار عن 2019.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإيرادات المتحققة من الرسوم الجمركية والضريبية لعام 2020 بلغت تريليون و195 مليار و266 مليون دينار عراقي (نحو 824 مليون دولار)".

وأوضحت الهيئة أن "الإيرادات الضريبية لعام 2020 ارتفعت بواقع 72 مليار و295 مليون دينار (نحو 50 مليون دولار) عن عام 2019، التي سجلت الإيرادات الجمركية تريليون و122 مليار و970 مليون دينار (نحو 774 مليون دولار)".

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط تحت ضغط جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

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