كومان: ميسي حر في قراره

2021/01/02 | 18:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أكد المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان ، جاهزية فريقه لخوض مواجهة هويسكا، غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة 17 من الليجا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: " إن أي مباراة مُعقدة، وهناك الكثير من المنافسة، ونادي هويسكا تلقى عددا قليلا من الأهداف على أرضه، وعلينا أن نكون مستعدين، ونتطور كفريق".

وعن حالة الأرجنتيني ليونيل ميسي، كشف كومان أن"ميسي بخير، وليس لديه أي إزعاج في الكاحل، فهو جاهز ومهم بالنسبة لنا".

وتابع: " أن ميسي لم يتخذ أي قرار، وأي لاعب ينتهي عقده له الحرية في اتخاذ القرار، وميسي أظهر دائمًا أنه يريد الأفضل للفريق، ويجب أن نحترم قراره".

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