2021/01/02 | 18:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار أطول رجل في العراق وقارة آسيا أمس الجمعة مدينة السليمانية.

ونشر كاروان عمر علي بابير وهو كاسب في مدينة السليمانية صورة له مع فيض العيساوي، أطول رجل في العراق وقارة آسيا، على صفحته الشخصية في الفيس بوك، مبينا ان العيساوي واثناء تجوله في المدينة تهافت الناس عليه لالتقاط الصور معه.

العيساوي والبالغ طوله متران و37 سنتيمترا، هو الاطول على صعيد قارة آسيا والثاني على مستوى العالم، تأتي زيارته الى مدينة السليمانية للسياحة.

فيض العيساوي من مواليد 1990 محافظة الديوانية، خريج جامعة الكوفة قسم القانون.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطول رجل في العراق وقارة آسيا يزور السليمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطول رجل في العراق وقارة آسيا يزور السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).