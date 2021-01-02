2021/01/02 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلن مدير الشركة الوطنية لتسويق النفط سومو، علاء الياسري، اليوم السبت (2 كانون الثاني 2021)، التوصل لاتفاق لتصدير النفط بالدفع المسبق.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الياسري قوله ان “سومو شركة وسيطة وليست مالكة للنفط”، مشيرا الى ان “سومو الشركة الوحيدة المخولة بتصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام الفائض عن الحاجة”.

واكد ان “العراق ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في أوبك، وان اتفاق أوبك أثّر بشكل إيجابي في العراق”.

واشار بالقول “لدينا جهات متخصصة تقوم بالدراسة الفنية بشأن الأسواق المستهدفة والإيرادات المتوقعة”، مبينا ان “العراق تمكن من التعاقد مع أكبر الشركات الحكومية في كل من الأسواق الهندي والصيني والكوري”.

ونبه الى ان “العراق حصل على ملياري دولار بفائدة صفر مع وجود علاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق”، مضيفا ان “شركة صينية فازت بعقد البيع المسبق للنفط”.

وتابع ان “أغلب العقود تشير إلى أن نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق سومو”، مبينا ان “كميات النفط المصدرة من الإقليم عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً”.

ونبه الى ان “سومو لديها القدرة على استيعاب كميات نفط الإقليم لغرض التصدير”، قائلاً ان “مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل”.

وقال ان “شركة تسويق النفط ليست لديها أسعار تفاضلية وإنما أسعار ثابتة حسب السوق”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتوصل لإتفاق تصدير النفط بالدفع المسبق: اسعارنا متماشية مع السوق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتوصل لإتفاق تصدير النفط بالدفع المسبق: اسعارنا متماشية مع السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).