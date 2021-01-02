بوكيتينو مدربا لباريس سان جرمان

2021/01/02 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، وكما كان متوقعا، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلا من المدرب الألماني توماس توخل المقال من منصبه رسميا مطلع الأسبوع.

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