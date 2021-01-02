درجال يكشف الستار عن المشاريع الرياضية لعام 2021

2021/01/02 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نؤكد ان العام الحالي 2021 سيكون عام افتتاح المنشآت الرياضية قيد التنفيذ ومنها ملاعب المدينة والزوراء والميناء، وان زيارتنا لمقر الاتحاد العراقي لكرة القدم واللقاء باعضاء اللجنة التطبيعية وفاء بالوعد الذي قطعناه للجنة الكرة الشاطئية بانجاز ملاعبها التي كانت بحالة يرثى لها واوعزنا حينها الى الدائرة الهندسية بتولي مسؤولية تغيير الارضية لتكون مناسبة لاستمرار مباريات الدوري

جاء ذلك اثناء افتتاح ثلاثة ملاعب لكرة القدم الشاطئية تقع خلف مقر اتحاد الكرة، يرافقنا رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان، وتخللت الفعاليات اجراء مباراة ودية جمعت مصافي الجنوب ومصافي الوسط كاول مباراة تقام على الملعب الجديد

نشعر بالسعادة اثناء افتتاح الملاعب التي أنجزت في غضون أربعة ايام وإنها اضافة كبيرة وتسهم بتطوير اللعبة، والسعي الجاد إلى تحقيق الإنجازات وان هذه الملاعب ستكون متاحة للجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية لإقامة البطولات عليها، نثمن الجهد الكبير الذي بذلته ملاكات الدائرة الهندسية في سبيل إنجاز هذه الملاعب بأسرع وقت.

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