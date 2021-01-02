الشرطة يحقق فوزاً كبيراً على الميناء

2021/01/02 | 18:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حقق فريق الشرطة الفوز على الميناء بأربعة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز..يتبع

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