أنقرة تكشف عن حصيلة القتلى والمصابين الأتراك في هجوم مقديشو

2021/01/02 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت وزارة الصحة التركية، عن حصيلة القتلى والجرحى الأتراك في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق اليوم السبت العاصمة الصومالية مقديشو.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الصحة التركي، فخرالدين قوجة، على حسابه بموقع تويتر، بعد الهجوم الذي وقع جنوبي مقديشو واستهدف طاقم بناء بإشراف تركي كان يعمل بالقرب من أحد الطرق، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال قوجة: “ارتفع عدد القتلى من مواطنينا إلى 2، وهناك 14 جريحاً بينهم ثلاثة أتراك، يتلقون العلاج في مستشفى رجب طيب أردوغان بمقديشو”، لافتا إلى أن حالة المصابين الأتراك الذين يتلقون العلاج ليست خطيرة.

وكانت الخارجية التركية قد أدانت بشدة في وقت سابق السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موظفين في شركة تركية بمقديشو، وأسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم تركي، وذلك قبل إعلان الحصيلة الجديدة.

ولاحقا أعلنت حركة “الشباب” الصومالية الإرهابية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري.

واجتاحت الصومال أعمال عنف منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة القائمة على العشائر في أوائل التسعينيات.



ومما زاد الوضع تعقيدًا ظهور جماعات إرهابية مثل حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة (جماعة إرهابية محظورة في روسيا)، والتي تنفذ بانتظام تفجيرات وهجمات.



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