النوري: سيكون لدينا تحركات نحو اقليم كوردستان لانهاء ملف النزوح الطوعي

2021/01/02 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وكيل وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري، أن الوزارة قامت بوضع الية ودراسة تستوعب كل الظروف والتحديات في ملف عودة النازحين بشكل طوعي.

النوري وفي تصريح خاص لموقع NRT عربية، أكد وجود استطلاع لاراء النازحين وتخييرهم مابين البقاء والعودة، مشيرا الى انه "لايوجد اي ضغط من اي طرف في ملف العودة الى مناطقهم".

واضاف، "لم يتبقى سوى اربعة مخيمات في العراق، وستة وعشرين مخيما في كوردستان، موزعة بحدود الـ 16 مخيما في دهوك والبقية موزعة مابين السليمانية واربيل ، وانه تم تزويد النازحين بالوقود الكافي لمواجهة برد الشتاء، وان هناك تحرك من قبل الوزارة نحو اقليم كردستان لتذليل الصعاب امام عودة النازحين في مخيمات الاقليم".

واضاف النوري، ان "هناك تعاون دولي في ملف متابعة ومراقبة عودة النازحين لمناطقهم، وبالاخص مسألة تذليل الصعاب امام تحديات عدة، متمثلة بقضية الصراع العشائري وظروف التدقيق الامني ايضا".

واكد،"الى ان الوازرة كانت تتوقع ان تكون هناك تخصيصات سريعة لان النازحين لهم الافضلية، ونأمل من الحكومة ان تطلق هذه التخصيصات لان النازحين هم من لهم الاولية".

وبخصوص منحة الطوارئ، ذكر النوري، "اننا عازمون على توزيعها في الوقت المقرر، ولاننسى دور منظمات المجتمع الدولي والتي اسهمت بشكل فاعل في اعادة اعمار المناطق المحررة ولو انها كانت بكلفة محدودة".

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