التخطيط: العائلة التي دخلها الشهري 575 الف دينار لا تعتبر فقيرة

2021/01/02 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حددت وزارة التخطيط، السبت، مستوى خط الفقر في العراق، مبينة ان العائلة التي دخلها يزيد على 575 الف دينار في الشهر هي في حد الكفاف وليس الفقر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي اليوم، (2 كانون الثاني 2021)، ان "الوزارة حددت مستوى خط الفقر في العراق، بان 115 الف دينار للفرد الواحد في الشهر".

وأضاف الهنداوي، ان "ما دون ذلك يعد الفقر"، موضحا ان "115 الف دينار للفرد الواحد في الشهر، يعد حد الكفاف".

وتابع، ان "العائلة التي دخلها يزيد على 575 الف دينار هي في حد الكفاف وليس الفقر"، مؤكدا ان "الفقر ما دون ذلك".

وفي وقت سابق قال الهنداوي، أن نسبة الفقر في العراق بلغت نحو 30% خلال عام 2020، مشيرا إلى أن أكثر من 12 مليون عراقي هم تحت خط الفقر.

وذكر الهنداوي في تصريحات صحفية (30 كانون الاول 2020)، إلى أن نسب الفقر في العراق ارتفعت خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا وآثارها التي تسببت بحالة انكماش اقتصادي كبير، شهده العراق وبلدان العالم الأخرى، مبينا أن "هذا الانكماش تسبب بوقف الكثير من الانشطة الاقتصادية والاعمال لاسيما في القطاع الخاص".

وأكد أن العراقيين الذين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب هذه الأزمة وما رافقتها من تداعيات وصل الى مليونين و700 الف عراقي دخلوا تحت خط الفقر، يضافون الى عدد العراقيين السابقين تحت خط الفقر والذي يبلغ عددهم 9 ملايين و900 الف.

ولفت الهنداوي إلى أن هذه المؤشرات تم التوصل اليها من خلال دراسة أجرتها وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف في شهر تموز الماضي، مردفا أنه "وبعد عودة الحياة بشكل تدريجي الى طبيعتها ومعاودة الكثير من الاعمال أنشطتها فالمؤشرات الاولية تقول إن هذه النسب تراجعت".

وبشأن نسب الفقر في المحافظات، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن مستويات الفقر على صعيد المحافظات ترتفع في المناطق الجنوبية بنسبة تصل الى 30-35% وفي محافظات الوسط تقترب من 20% وفي بغداد تصل الى حوالي 13% وفي اقليم كوردستان تصل الى حوالي 12%.

بحسب تقرير لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 40% من أطفال العراق تحت خط الفقر، ومضطرون للقيام بأعمال شاقة ومنهكة في سن مبكرة وأغلبهم منقطع عن الدراسة.

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