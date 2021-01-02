التميمي: مجلس النواب يسعى لإنصاف المتقاعدين القسريين

2021/01/02 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائب ماجدة التميمي، اليوم

السبت، سعي مجلس النواب لتعديل قانون

التقاعد 26 لسنة 2019 وإنصاف المحالين

للتقاعد دون 63 سنة أو كما يطلق عليهم

بالمتقاعدين القسريين.

وقالت التميمي، إن "تعديل قانون الت

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