خسارة ثقيلة للميناء من الشرطة تنقل الاخير لوصافة الممتاز

2021/01/02 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الشرطة بكرة القدم اليوم

السبت، الفوز على الميناء بنتيجة ثقيلة

4-2، نقلته الى مركز الوصافة بدلا من

الجوية، في لقاء جرى على ملعب الشعب

الدولي ضمن منافسات ختام الجولة 12 بدوري

الكرة الممتاز.

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