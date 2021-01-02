2021/01/02 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد فريق الشرطة وصافة الترتيب العام للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بتغلبه على الميناء 4-2، اليوم السبت.

المباراة اقيمت على ملعب الشعب الدولي في اطار مباريات الاسبوع الثاني عشر من المسابقة.

ولم ينتظر فريق القيثارة كثيراً، حيث دخل في الموضوع مباشرة وسجل اول اهدافه عن طريق محمد قاسم في الدقيقة الثانية.

وبعد دقيقتين اضاف سعد عبد الامير الهدف الثاني للقيثارة الخضراء، قبل ان يسجل مراد محمد الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني حاول الميناء العودة في المباراة، بتسجيله الهدف الاول في الدقيقة 60 عن طريق مباي، لكن الشرطة عاد ليسجل الهدف الرابع عن طريق امجد عطوان في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الـ90، سجل الميناء الهدف الثاني عن طريق حسين يونس.

وبهذا الفوز استعاد الشرطة وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما توقف رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز السابع عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيثارة الخضراء تستعيد وصافة الدوري الممتاز من بوابة الميناء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيثارة الخضراء تستعيد وصافة الدوري الممتاز من بوابة الميناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).