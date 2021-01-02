النفط تعلن انتهاء عملية ابطال ورفع اللغم البحري

2021/01/02 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، انتهاء عملية ابطال ورفع اللغم البحري عن الناقلة (Pola) والمستخدمة كخزان عائم لشركة تسويق النفط لوقود (النفط الاسود) في المياه الاقليمية في الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت .

واشادت الوزارة في بيان صحفي، “بالجهود الكبيرة والداعمة والمشاركة في عملية ابطال ورفع اللغم البحري، واخلاء الناقلة.



المجهزة (Nordic Freedom) والاجراءات الوقائية الاخرى”.

واوضحت الوزارة إن “الناقلة (pola) ترسو في المياه الاقليمية منذ تاريخ 8/11/2020 حيث يتم استلام وقود النفط الاسود المجهز من قبل شركتي ناقلات النفط العراقية والنقل البحري لاغراض التصدير”.

واكدت ان “الحادث لم يؤثر على عمليات الصادرات النفطية ، وانسيابية تحميل الناقلات، ولم يسفر عن اية خسائر مادية او بشرية”.

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