كيف يعمل لقاح “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا؟

2021/01/02 | 19:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]يعد اعتماد الصين للقاحها الجديد “سينوفارم” لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ليخرج من المرحلة التجريبية ويصبح ضمن اللقاحات الأساسية التي تحارب الجائحة التي شلت حركة العالم، بات السؤال الأهم عن آلية اللقاح وكيفية عمله ضد الفيروس القاتل؟

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