موانئ العراق تواصل تحميل النفط بعد تفكيك اللغم المجهول

2021/01/02 | 19:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

على مدى نحو 48 ساعة استنفرت السلطات العراقية فرقها البحرية وعناصر مكافحة المتفجرات لتفكيك لغم بحري "مجهول" التصق بناقلة نفط قرب الموانئ العراقية.

وأعلنت وزارة النفط، مساء السبت 2 كانون الثاني/يناير، انتهاء عملية إبطال اللغم البحري ورفعه عن الناقلة "بولو" التي يستخدمها العراق كخزان عائم لشركة تسويق النفط في المياه الإقليمية.

وأشادت الوزارة في بيان، بـ "الجهود الكبيرة والداعمة والمشاركة في عملية إبطال ورفع اللغم البحري، وإخلاء الناقلة (نوردك فريدم) والإجراءات الوقائية الأخرى"، مبينة أنّ الجهات المشاركة هي "قيادة القوة البحرية، مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، الشركة العامة للمؤانى، شركة نفط البصرة وشركة ناقلات النفط العراقية".

فيما أكّدت وزارة النقل من جانبها، استمرار عمل الموانئ النفطية وتأمين القنوات الملاحية بشكل كامل.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "عمل الموانئ النفطية دون توقف، والقنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل"، موضحة أنّ الفرق العراقية عملت على سحب الناقلة "نوردك فريدم" المحملة بـ 149 ألف طن وقود أسود بعيدًا عن الناقلة الملغمة "بولو"، من خلال الساحبات التابعة للموانئ .

وبيّنت الوزارة، أنّ "الناقلة رمت مرساتها على مسافة 1.5 ميل بحري عن الناقلة المغومة بمساعدة كوادر الشركة المتواجدين للإشراف والمساعدة على فك وإقلاع الناقلة"، قبل أنّ يتم تفكيك اللغم.

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