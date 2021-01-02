اليونان تعيد فرض قيود “كوفيد-19”

2021/01/02 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قالت الحكومة اليونانية إنها ستشدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوع بدءا من غد الأحد، بإغلاق صالونات تصفيف الشعر ومتاجر بيع الكتب وبعض المتاجر الأخرى التي كانت تعمل قبل عيد الميلاد.

تلاميذ يجلسون خلاف مقاعد دراسية محاطة بحواجز بلاستيكية شفافة في مدرسة في لاس فيغاس بولاية نيفادا، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، الولايات المتحدة 18 أغسطس 2020

وظلت معظم المتاجر في اليونان مغلقة خلال شهر ديسمبر كانون الأول، إلا أن التخفيف الموسمي للقيود وفر متنفسا قليلا لبعض متاجر البيع بالتجزئة التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات الإغلاق.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس في بيان عبر التلفزيون أن القيود الجديدة والأكثر صرامة سيجري وضعها حيز التنفيذ في الثالث من يناير كانون الثاني، مضيفا أن حظر التجول الليلي سيبدأ من التاسعة مساء، أي قبل ساعة مما كان محددا في السابق.

وقال بيتساس إن الإجراءات تستهدف الإسهام في إعادة فتح المدارس أبوابها في 11 يناير كانون الثاني.



وفقا لـ “رويترز”.

وسجلت اليونان، التي بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تطعيمات باللقاح المضاد لفيروس كورونا، 139447 إصابة مؤكدة بالفيروس و4881 وفاة.



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