’’لا وجود لداعش بالسليمانية’’.. عضو بالوطني الكردستاني يعلق على تفجير علم التنظيم على قوة من الأسايش

2021/01/02 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج عمر، السبت (2 - 1 - 2021)، عدم وجود لعناصر تنظيم داعش في محافظة السليمانية، مبينا أن ماجرى من تفجير عبوة على عناصر الأسايش في قضاء سيد صادق لن يمر مرور الكرام.وقال الحاج عمر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السليمانية وحلبجة تتمتعان بالاستقرار والأجهزة الأمنية لديها حس استخباري وهنالك تعاون من قبل المواطنين، ولكن تنظيم داعش يحاول عبر المناطق المتنازع اختراق الوضع الأمني في السليمانية ولكن لن تنجح هذه المحاولات إطلاقا".وأضاف أن "الأجهزة الامنية قادرة على كشف مخططات داعش لاستهداف أمن الإقليم، وهنالك محاولة لاستغلال الفراغ الذي تركه انسحاب قوات البيشمركة عام 2017 بين مناطق ديالى والسليمانية".وأشار إلى أن "بسبب هذا الانسحاب فأن تنظيم داعش تمدد لمناطق كان يحلم بالوصول لها وذلك بسبب الفراغ الأمني، وأنه يجب التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي والمباشرة بإنشاء الغرف المشتركة على الفور لحماية المناطق المتنازع عليها وتبادل المعلومات ومنع عناصر داعش من اختراق أمن السليمانية".ورفعت مجموعة علم تنظيم داعش في أحدى قرى قضاء سيد صادق وبعد قيام قوات الأسايش صباح اليوم، بإنزاله انفجر العلم عليهم ما أدى إلى إصابة اثنين من المنتسبين.

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