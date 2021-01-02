شاهد ..آخر لحظات الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

2021/01/02 | 19:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الحشد الشعبي وثائقي "الساعة الأخيرة" بمناسبة الذكرى السنوي الأولى لإستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في قصف الجيش ...

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