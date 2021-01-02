القيثارة تعزف اعذب الالحان بعد تفوقها على الميناء

2021/01/02 | 19:14 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت القيثارة من عزف لحن الفوز مساء اليوم السبت في المباراة التي انتهت بفوز الشرطة على ضيفهم الميناء 4-2 بنتيجة على اديم ملعب الشعب لصالح الجولة 12 من دوري الكرة الممتاز

بدأ القيثارة المباراة بقوة واندفاع وطوح عالي من اجل بلوغ وصافة الترتيب فلم يمهلوا الميناء كثيراً حيث افتتح محمد قاسم التسجيل في الدقيقة (2) قبل ان يضيف سعد عبد الامير ثاني الاهداف في اقل من دقيقتين تحديداً عند الدقيقة (4) من عمر اللقاء, مراد محمد هو الاخر اراد ان يسجل اسمه في قائمة هدافي اللقاء بعد ان سجل الهدف الثالث في الدقيقة (33) , لينتهي الشوط الاول بثلاثية شرطاوية.

وفي الشوط الثاني قلص المحترف امباي النتيجة للميناء في الدقيقة (60), لكن الشرطة كان موجهم اعلى فتمكنوا من تسجيل رابع الاهداف بفضل امجد عطوان في الدقيقة (69), وفي اخر انفاس المباراة سجل الميناء هدف ثاني عن طريق حسين يونس في الدقيقة (90)

بهذه النتيجة تسلق القيثارة الى وصافة ترتيب اندية الدوري العراقي برصيد 23 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر نفط الوسط , في حين تجمد رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز 17.

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