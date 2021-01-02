“إيرباص” تبيع نحو 560 طائرة في عام 2020

2021/01/02 | 19:17 - المصدر: يس عراق

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باتت شركة “إيرباص إس إي” على وشك إستكمال تسليم 560 طائرة لعملائها اعتبارا من 31 ديسمبر، حيث اقتربت من تحقيق مبيعاتها الداخلية المستهدفة في عام خيم عليه انهيار السفر الجوي بسبب جائحة كورونا، وفقا لمصادر مطلعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن شركة تصنيع الطائرات الأوروبية سلمت ما يقرب من 550 طائرة اعتبارا من 29 ديسمبر، واستمرت في هذا الجهد خلال الأيام الأخيرة من الشهر.



وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إنه من المقرر إصدار الحصيلة النهائية بعد التدقيق الأسبوع المقبل.

وامتنعت شركة إيرباص عن التعليق قبل نشر الأرقام المدققة.



ويأخذ المدققون في الاعتبار عوامل مثل وقت إجراء التحويل المصرفي النهائي في تحديد الوقت الذي يمكن فيه اعتبار الطائرة مستلمة.

وانخفض إجمالي الطائرات المبيعة في عام 2020 كثيرا عن الرقم القياسي البالغ 863 طائرة، الذي سلمته شركة إيرباص للعملاء في عام 2019، لكنه لا يزال يعتبر نجاحا نظرا لتوقف أساطيل الطائرات عن التشغيل على نطاق واسع حيث أضر فيروس كوفيد- 19 كثيرا بمعدل الطلب على السفر.

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