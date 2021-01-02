طقس العراق.. فرص لهطول الأمطار ابتداءً من يوم الإثنين المقبل

2021/01/02 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير تطورات الطقس، السبت، إلى توفر فرص لهطول الأمطار ابتداءً من يوم الإثنين المقبل على بعض مناطق البلاد. وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في إيضاح تابعه “النور نيوز”، إن “منخفضا جويا جبهويا متعمقا، يتواجد في الطبقات العليا، يؤثر على سواحل أوربا وشمال افريقيا حاليا، وسيكون مصحوبا بجبهة باردة يصاحبها أمطار وثلوج، فيما …

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