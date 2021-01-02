2021/01/02 | 19:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية ذكرى اغتيالهما.. الخزعلي يتعهد بأخذ "ثأر" المهندس وسليماني (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/02 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشية ذكرى اغتيالهما.. الخزعلي يتعهد بأخذ "ثأر" المهندس وسليماني (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشية ذكرى اغتيالهما.. الخزعلي يتعهد بأخذ "ثأر" المهندس وسليماني (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).