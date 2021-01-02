البابا يطلق لقبا جديدا على مارادونا

2021/01/02 | 19:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف البابا فرنسيس أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الراحل في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاما إثر تداعيات صحية، بـ"الشاعر في الميدان"، وذلك في مقابلة مخصصة للرياضة نشرت، السبت، في صحيفة "غازيتا ديلو سبورت".

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