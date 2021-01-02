2021/01/02 | 19:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: الشعب فقد ثقته بالقوى السياسية وبالدولة ومؤسساتها في 2020 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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