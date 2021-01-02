2021/01/02 | 19:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المملكة المتحدة اليوم السبت عن تسجيل 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا.. 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا.. 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).