الكاظمي يتحدث بشأن الموازنة والرواتب ووضع الفقراء ويؤكد: المحنة

2021/01/02 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

خلال الجلسة الحوارية مع عدد من الوزراء

وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين

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نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت،

ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه الى

التماسك والا

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