نحن بحاجة الى صابون روحي

2021/01/02 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدرعاشور

يعتقد الكثير من الناس ان النظافة عنوان

وطريق للصحة الجسدية فقط، وهذا أمر لا

يناقشه أحد بل هو بديهي جداً لكل انسان

يحب أن يكون نظيف.





وبما أن الحكمة الالهية تقول ان النظافة

من الايمان

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