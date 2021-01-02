الصدر يشكل لجنة خاصة للتحقيق في ’شكاوى المسيحيين’ حول الأملاك ’المغصوبة’

2021/01/02 | 19:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة شكاوى ابناء المكون المس...

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