ظريف: إسرائيل تخطط لهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق

2021/01/02 | 19:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، تقديم 30 مدرعة لحفظ أمن المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وذكرت السفارة في بيان، 30 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد".

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وأضاف البيان، "تحقيقًا لهذا الهدف، قدّمت الولايات المتحدة يوم الإثنين للجيش العراقي ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية".

وتابع البيان، "قُدِّمت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته".

وأوضح البيان، أنّ "هذه المساهمة تأتي باعتبارها جُزء من خطةٍ أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي - العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد"، مشددًا بالقول "سنواصل العمل معًا لضمانِ مُستقبلٍ مُستقرٍ وآمنٍ للشعب العراقي".

وتتوعد الفصائل المسلحة في العراق بشن هجمات كبيرة على المصالح الأمريكية في العراق "ثأرًا" لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الذكرى الأولى لعملية اغتيالهما خلال أيام.

فيما أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، الأربعاء 31 كانون الأول/ديسمبر، عن تنفيذ ثاني طلعة لمقاتلات "بي-52" القادرة على حمل رؤوس نووية إلى منطقة الخليج منذ بداية الشهر الجاري، وذلك ضمن سلسلة تحركات عسكرية أمريكية أخرى في المنطقة.

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