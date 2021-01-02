2021/01/02 | 19:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان العراقي يجدد: لا يمكن تمرير موازنة 2021 بصيغتها الحالية

استبعدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان ان “الموازنة من غير الممكن ان تمرر وفق صيغتها الحالية والتي تخلو من تحديد حصة اقليم كردستان واتباع اساليب شفافة ونزيهة ، فضلا عن العجز الكبير المتوقع فيها “، لافتا الى ان “اللجنة ستعمل اضافة بعض الفقرات للموازنة ورفع فقرات متعددة خلال جلسة المناقشة”.

واضاف ان “الموازنة فيها هدر للمال العام وتسهيلات لكردستان ولن تقبل بها اللجنة المالية”، مبينا ان “الوضع غير مستقر اقتصاديا بسبب تصرفات الحكومة الخاطئة والتي تخلو من الرؤية الاقتصادية”.

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