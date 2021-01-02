عشائر نينوى: حادثة المطار شكلت جرحا عميقا لأهالي الموصل

2021/01/02 | 19:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى…

اعتبر عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، السبت، أن جريمة المطار التي أدت إلى استشهاد قادة النصر شكلت جرحا عميقا لدى سكان مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى.

وقال الحديدي لـوكالة /المعلومة/ إن “الجريمة التي أدت إلى استشهاد قادة النصر الذين ساهموا بتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش، تعد تجاوزا خطيرا على سيادة العراق، وكان لابد من إعلان نتائج التحقيق قبل الذكرى السنوية للجريمة”.

وأضاف أن “نائب رئيس هيئة الحشد الشهيد أبو مهدي المهندس، كانت له مواقف عظيمة مع أهالي محافظة نينوى في عمليات التحرير وإعادة العوائل النازحة وتوفير المساعدات وحماية العوائل الموجودة داخل المدينة”.

وأشار إلى أن “الشهيد المهندس كان يتعامل بروح وطنية عالية ولم يفرق بين منطقة وأخرى، وكان دائم التأكيد أثناء عمليات التحرير على حماية العوائل وكبار السن والأطفال”.

وأقدمت الطائرات الأمريكية في ليلة الثالث من كانون الثاني من العام الماضي على قصف السيارة كان يتواجد قادة النصر قرب مطار بغداد الدولي.



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