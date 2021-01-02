2021/01/02 | 19:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين في كلمة له خلال الفعالية لتأبين قادة النصر، اليوم السبت، ان الشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اجهضوا المشروع الاستعماري.وقال شرف الدين ان “إحياء اليمن الذكرى السنوية الأولى لشهيدي الأمة الإسلامية الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس يدل على وحدة الموقف والمصير لأمتنا”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتي الديار اليمنية: قادة النصر اجهضوا المشروع الاستعماري) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتي الديار اليمنية: قادة النصر اجهضوا المشروع الاستعماري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).